É esta tarde celebrado, no salão nobre da autarquia funchalense, a assinatura de protocolos com 12 associações juvenis, no âmbito do Apoio ao Associativismo, no valor de 62.585 euros.

Cristina Pedra disse significar “um esforço para contratualmente assinar os protocolos e colocá-los na vossa conta bancária”, dirigindo-se aos representantes das instituições, expressando que a autarquia apercebeu-se de que o mesmo apoio ao associativismo não chegava com a celeridade desejada, o que, desde logo, foi feito um esforço nesse sentido e com sucesso.

Atividades relevantes com interesse municipal, capacitação de jovens enquanto cidadãos. Eis duas das características elencadas pela autarca.

As associações contempladas são a Associação de Estudantes da Escola Secundária Francisco Franco, a Associação Académica da Madeira, Associação de Jovens Madeirenses Conectados, Associação de Escuteiros de Portugal, Associação Sociocultural Alternativas Jovens, Tuna Feminina da Universidade da Madeira, Tuna Universitária da Madeira, Corpo Nacional de Escutas, Associação Juvenil de Medicina da Madeira, My Madeira Island, Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem S. José de Cluny, Associação Apoio a Crianças e Jovens.