A Câmara Municipal do Funchal vai aprovar amanhã, em Reunião de Câmara, a atribuição de um apoio financeiro a 49 entidades desportivas, no valor global de 752.265 euros.

Deste montante, 164.450 euros serão direcionados especificamente para o ‘Programa Jovem Atleta’, beneficiando 39 entidades e um total de 6.578 jovens. Este programa, relembra a autarquia em comunicado, tem como objetivo apoiar atletas até os 15 anos, incentivando os clubes a melhorar continuamente os seus programas para os escalões de formação.

”O ‘Programa Jovem Atleta’ é uma iniciativa essencial para estimular o desenvolvimento desportivo desde a base, garantindo que os clubes possam oferecer melhores condições aos jovens. Este apoio reflete o compromisso do executivo camarário com a formação desportiva no Funchal”, afirmou a vereadora Helena Leal, responsável pelo pelouro do Desporto, citada na mesma nota divulgada às redações.

No comunicado, a autarquia revela ainda que foi alocada para este ano uma fatia de 1,3 milhões de euros do orçamento municipal para apoio ao associativismo desportivo, frisando que tal valor corresponde a um aumento de 312% desde a entrada do atual executivo.

Adianta ainda que, só no início deste ano, o montante já deliberado atingiu os 375.536 euros, que foram distribuídos por 49 entidades desportivas.