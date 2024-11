A Câmara Municipal do Funchal vai levar a cabo uma cerimónia de homenagem às mulheres assassinadas, com uma largada de pombos correio. O ato simbólico terá lugar no 25 de novembro, pelas 17h00, no Parque de Santa Catarina, com o intuito de assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres.

“O propósito de assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres é, entre outros, alertar para a violência física, psicológica, sexual e social que atinge as mulheres de todo o mundo. Neste dia, é também reforçada a necessidade de se continuar a promover o acesso universal a todas as mulheres, nomeadamente a cuidados de saúde (especialmente em matérias de direitos sexuais e reprodutivos), à educação e ao acesso a cargos de liderança, destacando-se ainda a inclusão da perspetiva da mulher em novos domínios estratégicos, como, por exemplo, a transição ecológica e a transformação digital”, pode ler-se numa nota divulgada pela autarquia.