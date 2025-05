Teve lugar, esta sexta-feira, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, a cerimónia de entrega de apoios no âmbito do +Habitação. Com este projeto, a autarquia disponibiliza, este ano, uma verba de 325 mil euros, da qual foram já esta manhã canalizados 80 mil para beneficiar 27 famílias, num total de 53 pessoas.

Recorde-se que esta semana, a presidente da Câmara Municipal já havia anunciado que, desde o início do mandato, o investimento neste projeto ronda os 900 mil euros.

“Ano após ano, aumentámos a verba inscrita em orçamento e, hoje, podemos referir que desde o primeiro ano de mandato, o +Habitação aumentou 44% face ao valor inicial. Um investimento que se traduz no melhoramento das condições de vida de 400 famílias, mais de 1.200 pessoas”, congratulou-se Cristina Pedra.

Mais destacou a edil um investimento de 7 milhões de euros na requalificação dos complexos habitacionais, geridos pela CMF. “Investimentos que refletem a aposta na qualidade vida de quem mais necessita. Não se trata de gastar dinheiro. É de investimento que se trata”, disse.

“Sem este executivo, a ASA teria sido deixada ao abandono”

Na ocasião, Marcelo Gouveia, Presidente da ASA, associação que gere o projeto, quis deixar claro que os apoios entregues “só existem porque esta equipa da Câmara reconhece o trabalho enorme” desenvolvido “junto de quem mais necessita”.