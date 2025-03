A Câmara Municipal do Funchal assinou, hoje, protocolos com 13 associações da área da saúde, as quais serão dotadas com um apoio de 109.909 euros.

Na cerimónia, a vereadora com o pelouro da saúde, Helena Leal, destacou o compromisso do atual executivo em garantir “a maior celeridade possível na assinatura dos protocolos, assegurando que as associações recebam os respetivos apoios mais cedo”.

Mais afirmou que a promoção da saúde “é sempre um excelente investimento com retorno”, refletindo-se em “mais saúde e capacidade de trabalho”.

Deste modo, disse que o objetivo do executivo vai além do impacto direto nas pessoas, representativo de mais saúde, mas também em um investimento com benefícios para toda a comunidade, que pode chegar a reduzir cerca de 30% nos custos globais com a saúde.

Helena Leal reforçou a missão do executivo de “fazer sempre parte de uma solução, colocando sempre a pessoa no centro de toda a ação governativa” assegurando ainda que a autarquia continuará a investir em ações de saúde e bem-estar, em parceria com entidades e associações.

“Vamos continuar a desenvolver uma política de proximidade, tentando, a cada dia, melhorar os resultados da nossa ação e assegurar medidas que consolidem o bem-estar e a promoção da saúde de todas as pessoas, quer através das nossas estruturas municipais, quer convosco, associações, que tem pleno conhecimento daquilo que é necessário”, garantiu.

A finalizar, a vereadora lembrou o “apoio contínuo” da autarquia às associações de cariz social e da saúde, evidenciado “pela reserva no orçamento municipal de 2025, de 1 milhão de euros, para as mesmas, de forma a consolidar as políticas e implementar melhores soluções para os munícipes e famílias”.