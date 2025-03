A Câmara Municipal do Funchal celebrou hoje 24 protocolos com associações da área social, num montante total de 723.099 euros.

A vereadora com o pelouro da saúde destacou o compromisso do atual executivo em apoiar as famílias e os munícipes do Funchal.

Helena Leal sublinhou que este compromisso tem sido concretizado pelo município através “de um conjunto de programas de capacitação que têm sido implementados, tanto ao nível dos apoios sociais diretamente concedidos às famílias, que aumentaram desde a tomada de posse do atual executivo, em 233%, como através de um apoio significativo às associações que possuem um profundo conhecimento de como lidar com estes problemas sociais.”

Reforçou ainda que o objetivo do município é “garantir que as pessoas e as famílias possam ter cada vez mais apoio para ascenderem a um patamar de igualdade de oportunidades.”

Embora considere “fundamental prestar apoio direto às pessoas e às famílias”, defende que é igualmente essencial “investir em programas que criem um conjunto de mecanismos e dotem as pessoas de ferramentas para que possam integrar-se plenamente na nossa cidade e sociedade.”

Helena Leal disse que até ao final do mandato, o atual executivo terá realizado um investimento global de 50 milhões de euros, destinado a apoios sociais diretos e a programas de capacitação e intervenção, tanto por meio das estruturas municipais como através do apoio às associações de cariz social.

A concluir agradeceu todo trabalho desenvolvido por estas associações, reforçando que” é através do vosso trabalho diário e do contacto direto e permanente com os nossos munícipes que se torna possível aferir e acompanhar as reais necessidades da população. Podem contar com este executivo para continuar a apoiar-vos neste caminho de apoio na nossa cidade.”