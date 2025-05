Ontem, com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, começou a receção e formação de novos nadadores-salvadores da Frente MarFunchal para a época balnear que se aproxima e cuja abertura oficial acontece, no próximo mês.

A integração destes novos 25 profissionais, que se juntam aos dez nadadores-salvadores efetivos da Frente MarFunchal visa garantir a segurança de todos os nossos utentes para esta nova época balnear.

Segundo nota de imprensa da CMF, esta semana será dedicada à integração, em contexto de trabalho, com formações especificas com o objetivo de melhorar a qualidade de trabalho destes profissionais, dando-lhes ferramentas e conhecimentos que não fazem parte dos conteúdos programáticos do curso de nadadores-salvadores, nomeadamente formação em desfibrilhação automática externa, abordagem geral à vítima e avaliação e interpretação de sinais vitais e abordagem á vítima pediátrica.

A Frente MarFunchal irá também reforçar conteúdos importantes como a postura profissional e atendimento ao cliente, bem como partilhar informações pertinentes para aqueles que abraçam esta profissão pela primeira vez, nomeadamente a importância da prevenção na mitigação dos riscos, como agir em casos de marés vivas e reforçar o trabalho das equipas multidisciplinares em articulação com os socorristas da Frente MarFunchal.