Bom dia!

- A sessão de abertura da 80.ª Assembleia Geral do European Council of Civil Engineers está agendada para as 9h30, na Reitoria da Universidade da Madeira, Colégio dos Jesuítas.

- Ao meio-dia, é apresentado o projeto de requalificação e ampliação, ao abrigo do PRR, do Lar do Centro Social e Paroquial do Bom Jesus de Ponta Delgada, em São Vicente.

- O MARE-Madeira/ARDITI/Uma acolhe, às 11h00, um seminário sobre cabos submarinos com a participação do professor Bruce Howe, da Universidade do Havai, Mānoa.

- A sessão solene comemorativa do 563.º aniversário da freguesia da Ribeira Brava está marcada para as 17h00, no adro da Igreja Matriz da Ribeira Brava.

- Às 18h00, no auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira, decorre a apresentação da coleção ‘Genealogias da Madeira e Porto Santo’, de Jorge Forjaz.

- Na Porta 33, às 18h00, ocorre a inauguração da exposição ‘Residência’, de Francisco Janes. Nesta ocasião, haverá uma homenagem a Maurício Reis, que faleceu na passada terça-feira, dia 18 de março.

- Pelas 20h30, na Ribeira Brava, realiza-se a ‘Neon Color Run’, por ocasião da comemoração do dia da freguesia.

- Pelas 21h00, a OFITE – Oficina de Teatro Estreito apresenta a comédia ‘A Vizinha do Lado’, baseada numa das obras de André Brun, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

- Às 21h00, integrado no XXXVII Festival de Música da Madeira, a Orquestra Clássica apresenta um recital com a violinista Maria Marica e a pianista Alexandra Segal, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.