O deputado madeirense Francisco Gomes, do Chega, defendeu hoje ser prioritária a contratação de terapeutas e psicólogos para o apoio a crianças com necessidades educativas especiais nas escolas públicas do país.

Através de um comunicado, o partido argumenta que a falta destes profissionais está a comprometer o sucesso escolar e o desenvolvimento destes alunos, afetando, de forma muito direta, milhares de famílias portuguesas, incluindo na Madeira.

Na mesma nota, o Chega mais recorda que a Constituição Portuguesa garante o direito ao ensino com igualdade de oportunidades e que a presença de psicólogos e terapeutas nas escolas é fundamental para concretizar esse princípio. “Os alunos com necessidades especiais necessitam de acompanhamento especializado para o seu desenvolvimento cognitivo, motor e socio-emocional”, defende o partido.

Em nota de imprensa, o deputado Francisco Gomes, eleito pelo Chega para a Assembleia da República, explica a importância da medida proposta, que consta no programa eleitoral do partido para as eleições de 18 de maio.

“É inaceitável que, em pleno século XXI, haja crianças que não recebem o apoio necessário para aprender e crescer. O Estado tem o dever de garantir que nenhum aluno é deixado para trás e isso passa por dotar as escolas de recursos humanos que garantam que as crianças com necessidades educativas especiais recebem um ensino de qualidade”, pode ler-se, em declarações atribuídas ao deputado madeirense.

Segundo o Chega, dados recentes apontam para um rácio insuficiente de psicólogos nas escolas, nomeadamente um para cada 744 alunos, o que, para o partido, está muito acima do que é recomendado. A proposta apresentada sublinha que o Conselho Nacional de Educação já alertou que a escassez destes profissionais compromete a qualidade do apoio prestado.

Assim, o Chega avança com três medidas que, no entendimento do partido, devem ser levadas a cabo pelo governo já a partir do próximo ano letivo, em específico o levantamento detalhado das escolas que carecem destes profissionais, o reforço do número de terapeutas e psicólogos e a implementação de políticas públicas que valorizem estes especialistas.