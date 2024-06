Francisco Gomes (Chega) visita empresa ligada à inteligência artificial

Francisco Gomes e Henrique Freitas, deputados do Chega na Assembleia da República visitaram a ‘Tekever’, uma empresa de ‘software’ ligada à inteligência artificial, “que tem no contínuo desenvolvimento de produtos inovadores uma das suas principais características”, conforme dá conta o partido.

Leia a nota de imprensa do Chega:

“Em representação do grupo parlamentar do CHEGA, os parlamentares marcaram presença nas instalações daquela que é reconhecida como uma organização líder na área de produção de drones controlados por inteligência artificial.

Produtora de equipamentos que são exclusivamente focados na vigilância, rumo do qual garante que não se afastará, os drones fabricados pela ‘Tekever’ têm sido fundamentais para detetar as movimentações do exército russo a longas distâncias, bem como identificar potenciais alvos, ajudando a Ucrânia a destruir mais de mil milhões de euros de equipamento militar russo.

“A ‘Tekever’, fundada por antigos alunos do IST, é um dos melhores exemplos da qualidade mundial dos quadros formados no nosso país e da enorme capacidade inovadora que a nossa economia pode ter quando investimos nas pessoas, em vez de nos deixarmos ir pelo politicamente correto e pelas questões estéreis. Os portugueses não são só bons, mas podem ser líderes de mercado.” (Francisco Gones, deputado do CHEGA na Assembleia da República)

Recentemente, a ‘Tekever’ iniciou a sua participação no projeto ‘SCREEN – Space Cognitive Radio for Electromagnetic Environment Management’, que conta com um apoio de um milhão de euros por parte da Comissão Europeia e tem como objetivo melhorar as comunicações entre satélites e dos satélites para a Terra, diminuindo as interferências externas.

Além disso, a empresa aponta para a abertura de fábricas nos EUA, na Europa central ou na Ásia, algo que considera fundamental para a sua ambição de ser a maior empresa do mundo no seu ramo.

“O crescimento da ‘Tekever’ só está dependente de si mesmo e isso é algo que deve inspirar todos aqueles que ainda acreditam em Portugal, no muito que este país pode alcançar e que lutam para que a emigração não seja a única solução para os nossos jovens e empresários. Portugal tem tudo para ser uma orgulhosa nação!” (Francisco Gones, deputado do CHEGA na Assembleia da República)