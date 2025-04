O Ranking Escolas 2024, ordenado pelas médias dos exames de acesso ao ensino superior, volta a colocar, na Madeira, a Escola Secundária Francisco Franco no primeiro lugar.

Nos dados divulgados ontem à noite, este estabelecimento de ensino, no todo nacional, situa-se na 63.º posição, com uma média de 13,11 valores, tendo melhorado comparativamente ao ano transato (12,48).

Segue-se a Escola Jaime Moniz, na 325.º posição nacional (caiu, tendo em conta que no ano passado estava em 273.º), com uma média de 11,19. Em terceiro, surge a Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, Santana, na 384.º lugar do todo nacional, apresentando uma média de 10,94.

Conheça o restante ranking no que toca às escolas da Região: