Foi divulgado esta noite o ranking das escolas do ensino secundário e básico, do Ministério de Educação. A Região continua de fora das 100 escolas com melhores resultados nas médias dos exames.

A nível regional, a Escola Secundária Francisco Franco continuou com a melhor posição (131º do todo nacional), no que se refere à média dos exames de acesso ao ensino superior, com 12,48. Melhorou comparativamente ao ano passado, em que se posicionou no 131º lugar.

Seguem-se as escolas de Machico, no 228º lugar (também melhorou, já que no ano passado estava em 285º), com média de 11,91, e a Jaime Moniz, que ficou em 273º na posição nacional, recuperando também já que em 2022/2023, situou-se no 284º lugar. A média, este ano, foi de 11,71.

O ranking continua com a Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar da Calheta (388º); Escola Básica de Santa Cruz (426º); a escola da APEL (privada), que ficou em 451º; a EBS Dr Luís Maurílio da Silva Dantas (462º); seguindo-se logo a da Ponta do Sol (463). Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral posicionou-se em 468º; a Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade São Vicente (475º); a Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco (490º); Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (499º).

Na base do ranking estão as escolas Ângelo Augusto Silva (507º), a Gonçalves Zarco (520º) e a Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche do Porto Moniz. Mas, sobre este último estabelecimento, um dos critérios do Ministério de Educação é que as escolas com menos de 55 provas não são ordenadas no ranking.

A registar que, em termos de médias, as escolas da Região aqui referidas tiveram valores positivos, entre os 10,48 e os 12,48.