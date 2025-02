João Paulo Rocha, do gabinete da Proteção Civil da Autarquia de São Vicente, foi o último orador no Fórum que decorre na Escola Agrícola da Madeira e que é promovido pelo Município e pelo JM. O urbanismo e a segurança são os assuntos em cima da mesa deste fórum que conta com a moderação do diretor do JM, Miguel Silva.

Na oportunidade, João Paulo Rocha sublinhou que a construção civil é uma das indústrias com maior risco de acidentes, tanto em São Vicente como em qualquer lado.

Garantiu que os investimentos públicos são sujeitos a fiscalizações frequentes, enquanto nas obras particulares, são menos frequentes ou quando há denúncias.

No que toca ao uso de equipamentos de proteção individual, referiu que há muito controlo nas obras públicas, sendo que, no particular, muitas vezes, essa situação é negligenciada.

O quarto e último orador no Fórum da Câmara Municipal de São Vicente e do JM, numa parceria que vai já na terceira edição, João Paulo Rocha falou ainda naquela que é a ligação entre o concelho e a Proteção Civil.