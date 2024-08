A partir do dia 26 de agosto, o Forum Madeira, centro comercial gerido e comercializado pela CBRE, dá início ao projeto ‘Dog Friendly’ tornando-se, a partir de 4 de outubro, no primeiro centro comercial da Madeira a permitir, oficialmente, a entrada de cães.

Conforme refere comunicado divulgado hoje, para o cão poder frequentar o Forum Madeira, o seu dono deverá, antecipadamente e a partir de dia 26 de agosto, preencher o formulário de registo disponibilizado na app do Forum Madeira. “Após esse registo, o responsável do cão, identificado no formulário de registo, deverá deslocar-se ao Balcão de Informações do Centro Comercial para validar toda a documentação (boletim de vacinas, registo de chip, registo da Junta de Freguesia e seguro de responsabilidade civil) e assinar um termo de responsabilidade.

Para Rita Paixão, diretora Forum Madeira, o facto de o centro ser Dog Friendly “representa um grande passo para a inclusão dos amigos de quatro patas na rotina diária dos seus donos e para nós, fazermos parte da rotina de ambos, é algo único”. “Claro que para isso acontecer é essencial que todos cumpram as normas de forma a garantirmos um ambiente seguro e agradável para todos os que nos visitam. Apesar de já termos clientes que se fazem acompanhar dos seus cães, pretendemos com esta iniciativa garantir, a partir de 4 de outubro, a qualidade e conforto das suas visitas, quer para os cães quer para os donos.”

“O Forum Madeira, ao tornar-se Dog Friendly, entra automaticamente na lista de Centros Comerciais pioneiros na abertura de portas a cães em Portugal”, lê-se na mesma nota.

A todos os cães devidamente registados, a partir do dia 26 de agosto, será oferecido uma chapa de identificação e ainda um brinde.