Bom dia! É quinta-feira!

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião, estão previstas para as 12h00.

* O Fórum Madeira Global 2025 tem início pelas 10h00, no Centro de Congressos da Madeira, e reunirá 350 congressistas vindos de vários países onde vivem comunidades madeirenses. O evento, promovido pelo Governo Regional da Madeira, através da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, decorre sob o tema “Autonomia: Identidade e Desenvolvimento” e contará com a intervenção do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

* A Associação Garouta do Calhau promove pelo 20º ano o projeto Férias Divertidas, uma iniciativa que proporciona momentos inesquecíveis de convívio, aprendizagem e animação a centenas de crianças. Por isso, terá lugar, pelas 12h30, um Flash Mob com cerca de 200 crianças e 40 utentes da Garouta do Calhau, na Placa Central da Avenida Arriaga. O padrinho do Flash Mob será Simão Sabrosa.

* A Junta de Freguesia de São Roque do Faial, no concelho de Santana, celebra hoje, o seu 177º aniversário. As comemorações incluem momentos religiosos e homenagens a 29 estudantes da freguesia que se distinguiram. O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, estará presente na Sessão Solene que se realiza pelas 19h30, nas instalações da Casa do Povo de São Roque do Faial.

* A Semana do Mar do Porto Moniz, recebe, às 22h30, o artista brasileiro, Gabriel, O Pensador. O programa ao longo do dia é diversificado com atividades desportivas e culturais.