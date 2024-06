O Forum Madeira, centro comercial gerido e comercializado pela CBRE, assinala o Dia Mundial do Meio Ambiente – 5 de junho - com uma campanha de sensibilização contra o desperdício de água - #GotasdeRealidade – que foi desenvolvida em colaboração com a Câmara Municipal do Funchal.

A campanha #GotasdeRealidade decorre até 22 de junho e, no dia 05, serão distribuídos redutores de caudal de água. O Forum Madeira assinala, assim, este dia lembrando que “é hora de adotar medidas concretas para preservar os recursos hídricos do planeta”, refere, em comunicado. “A educação ambiental desempenha um papel fundamental pois sensibiliza as pessoas para a importância da conservação da água e leva ao incentivo de práticas sustentáveis no quotidiano – adotar simples gestos como sejam o fechar a torneira enquanto se escova os dentes ou até investimentos em tecnologias de reciclagem de água, podem fazer toda a diferença, cada ação conta”, acrescenta.

Rita Paixão, diretora Forum Madeira salienta: “todos os dias somos confrontados com notícias nos media que nos alertam para o gasto dos recursos naturais do nosso planeta e, por isso não poderíamos fazer outra coisa que não participar na sensibilização desta problemática que afeta todos nós”.

Segundo dados da Câmara Municipal do Funchal e resultantes do projeto “Controlo e Monitorização de Fugas de Água”, já foram reduzidos 2,5 milhões de m³ de água, o equivalente a 1000 piscinas olímpicas. A meta a curto prazo (2 anos), da CMF, será poupar 6,3 milhões de m³ em cada ano e, a longo prazo (15 anos), reduzir as perdas para valores inferiores a 20% de água não faturada. O desperdício de água ameaça os recursos naturais que são essenciais para a sobrevivência.

“Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, bem como todos os dias, é necessária a união em prol de um futuro sustentável para todos pois (apenas) juntos é possível transformar o desperdício em preservação, a escassez em abundância e a indiferença em compromisso. O planeta agradece, e as gerações futuras também”, conclui o centro comercial.