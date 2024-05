Forum Madeira assinala Dia da Criança com espetáculo interativo

O Forum Madeira celebra o Dia da Criança com uma animação, na Praça Central, dedicada aos mais novos.

Nos dias 1 e 2 de junho, às 15h00, os mais pequenos vão poder assistir ao espetáculo de estórias interativas ‘CELESTE, CELESTE, OLHA SÓ O QUE FIZESTE?’, promovido pela equipa de animação Flow, que mistura teatro, música, dança e muita interação com o público.

Esta peça tem como base o tema da instalação artística ‘o jardim da celeste, lugares seguros e demais considerações’, de Rodrigo Costa, que estará patente, a partir do dia 31 de maio, no corredor do piso 1 do Forum Madeira.

Após a sessão segue-se um momento de exploração e criação.

Para Rita Paixão, diretora do Forum Madeira “este é o tipo de eventos que nos dá especial prazer realizar, pois conseguimos proporcionar aos mais pequenos um espetáculo memorável que agrega uma série de atividades culturais que vão desde o teatro, à dança, passando pela música. Proporcionar este tipo de momentos de enriquecimento cultural no nosso centro é muito gratificante”.