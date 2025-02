João Neves, da FM Construções, defende que os custos de transporte logístico e o aumento dos combustíveis estão a dificultar, imenso, os valores das construções.

O orador na Fórum ‘São Vicente, Urbanismo e Segurança’, destacou várias circunstâncias que têm justificado os valores atuais das construções, com imóveis com valores considerados, pela população em geral, como demasiado elevados.

O interveniente no evento da Câmara Municipal de São Vicente e do JM destaca que estão a ser implementadas várias regulamentações no interior das habitações, que também as tornam mais caras.

Numa altura em que muito se fala dos preços dos imóveis, João Neves recordou que a orografia da Região e, em particular de São Vicente, trazem soluções menos económicas. Desafiou a criação de incentivos fiscais ao setor da construção, como sendo a redução da taxa de IVA.

Face aos grandes custos com todo o material, se o Governo nacional reduzisse este tipo de taxa, seria uma grande ajuda para baixar os preços no setor, como defendeu na Escola Agrícola da Madeira.

Afirmou ainda que o maior desafio, por parte das empresas, tem sido a aquisição e conseguir contratar mão de obra qualificada. Garante mesmo que a FM Construções está ao ponto de recusar propostas de construção por falta de mão de obra.