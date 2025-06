A distinção conquistada pelos formandos “reconheceu o trabalho, a criatividade e o empenho” do projeto por estes desenvolvido, denominado ‘Registo de Requisições com RFID’, que estará em exposição na Escola EB23 do Estreito de Câmara de Lobos na próxima quarta-feira, dia 4 de junho.

Lucas Estevez e Nuno Santos, formandos do curso de Técnico Especialista em Manutenção Industrial/Mecatrónica do Centro de Formação Profissional da Madeira (IQ) foram os vencedores, na categoria ‘Secundário’ da Feira Tecnológica 2025, uma iniciativa da Direção Regional de Educação.

Por outro lado, recorde-se que, no evento ‘Road Show for Entrepreneurship’, dinamizado pela Startup Madeira e realizado durante o mês de maio no Porto Santo, formandas da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes (EPFF) e do Centro de Formação Profissional da Madeira (CFPM), constituído por Diana Ascensão, Mariana Quintal, Mara Quintal e Ana Silva conquistaram prémios na categoria do Ensino Profissional, nomeadamente o 1.º lugar - EPFF e o 2.º lugar - CFPM.

Os cursos profissionais, os cursos de aprendizagem e os cursos de aprendizagem + que participaram nestes eventos são apoiados pelo Madeira 2030, pelo Governo Regional da Madeira, pelo Portugal 2030 e pela União Europeia.