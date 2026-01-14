Formação e treino de emergência e proteção civil ultrapassaram as 350 ações

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) revelou esta quarta-feira que “duplicou o número de ações de formação e quadruplicou o número de formandos em 2025”, num desempenho marcado por metodologias pedagógicas inovadoras a nível nacional.
De acordo com os dados divulgados, em 2025 foram ministradas “352 ações pedagógicas, mais 196 do que em 2024”. O número de formandos atingiu “os 7.154, o que representa um aumento de 5.373 participantes face ao ano anterior”.
No que respeita às horas de formação e treino, o total ascendeu “a 6.612 em 2025, mais 3.053 horas do que em 2024”, refletindo um reforço “significativo da capacitação” dos agentes envolvidos na proteção civil.
As ações abrangeram os vários Agentes de Proteção Civil, com especial incidência nos Corpos de Bombeiros, Cruz Vermelha Portuguesa, Forças Armadas, Guarda Nacional Republicana, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Polícia Judiciária e Polícia de Segurança Pública, bem como os Serviços Municipais de Proteção Civil e outras entidades públicas e privadas da Região Autónoma da Madeira (RAM).
A finalizar, o SRPC adianta que a formação e o treino continuarão a ser uma prioridade em 2026, no âmbito da “Estratégia PROCIV MADEIRA 3.0”, cujo plano foi aprovado pelo Conselho Científico e Pedagógico do Serviço Regional de Proteção Civil.
O sono é um estado fisiológico essencial para manter o equilíbrio do nosso organismo. Desempenha funções vitais como o desenvolvimento, conservação de...
Nos últimos anos, a Região Autónoma da Madeira assistiu a uma transformação profunda na forma como os seus Percursos Pedestres Classificados são utilizados....
PALAVRAS APENAS
Entro no ano novo a pensar em poesia. Ou em esperança. Ou na esperança que a poesia, na definição de Adélia Prado me traz:
Poesia é o rasto
de Deus na
brutalidade...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
No penúltimo dia de 2025, na ponta oeste de uma ilha geograficamente africana mas que o destino entendeu que fosse anexada à potência que liderava as técnicas...
No próximo domingo, os portugueses serão chamados novamente às urnas, desta vez para escolher o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa.
Nestes 2 últimos anos,...
Iniciamos um novo ano e um novo janeiro cheio de objetivos e promessas. E claro que no topo da lista, quase como um ritual, aparece a vontade de “fazer...
Nicolás Maduro, o homem que em 12 anos fragmentou a sociedade venezuelana e tornou a maior economia da América Latina num país disfuncional em que até...
Esta já passou. Ninguém se pisou. É esperar pela próxima. Que venha outra igual a esta e não pior, que já está bom.
Estas eram as conversas do antigamente,...
Vendo bem as coisas, talvez tenhamos de agradecer a três governantes esta inesperada rasteira na Autonomia da Madeira e dos Açores.
A propósito do mal-amanhado...
A mobilidade não é um luxo. É uma condição essencial para o exercício pleno da cidadania, para o acesso à educação, ao trabalho, à saúde e à participação...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
O Fafe, da Liga 3, apurou-se hoje para as meias-finais da Taça de Portugal de futebol, ao vencer na receção ao Sporting de Braga, da I Liga, por 2-1, em...
Manuel Frederico Pinheiro da Silva foi nomeado embaixador de Portugal em Caracas.
Uma decisão decretada esta quarta-feira pelo Presidente da República,...
A Presidente interina da Venezuela afirmou hoje que o país vive “uma nova era política”, após os Estados Unidos terem capturado Nicolás Maduro, ao anunciar...
A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) decidiu hoje realizar a 29 de janeiro uma concentração de protesto junto ao Aeroporto de...
O Governo decidiu suspender a exigência de situação contributiva regularizada no acesso ao subsídio social de mobilidade até ao final de janeiro e avaliar...
O secretário regional da Economia reúne-se, esta quinta-feira à tarde, em Lisboa com o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, a quem irá apresentar um...
A candidatura de António Filipe à Presidência da República realizou esta tarde um debate sobre o sobressalto democrático que é necessário perante o atual...
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou hoje a intenção de decretar o “estado de emergência” no setor energético do país, afetado por uma...
Um projeto liderado por Portugal, e financiado pela Agência Espacial Europeia (ESA), permite a deteção precoce de riscos para a saúde pública associados...
A Casa do Povo do Porto Moniz, uma das instituições sociais mais antigas da Madeira, recebeu, na tarde desta quarta-feira, a visita da secretária regional