Formação e treino de emergência e proteção civil ultrapassaram as 350 ações

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) revelou esta quarta-feira que “duplicou o número de ações de formação e quadruplicou o número de formandos em 2025”, num desempenho marcado por metodologias pedagógicas inovadoras a nível nacional.

De acordo com os dados divulgados, em 2025 foram ministradas “352 ações pedagógicas, mais 196 do que em 2024”. O número de formandos atingiu “os 7.154, o que representa um aumento de 5.373 participantes face ao ano anterior”.

No que respeita às horas de formação e treino, o total ascendeu “a 6.612 em 2025, mais 3.053 horas do que em 2024”, refletindo um reforço “significativo da capacitação” dos agentes envolvidos na proteção civil.

As ações abrangeram os vários Agentes de Proteção Civil, com especial incidência nos Corpos de Bombeiros, Cruz Vermelha Portuguesa, Forças Armadas, Guarda Nacional Republicana, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Polícia Judiciária e Polícia de Segurança Pública, bem como os Serviços Municipais de Proteção Civil e outras entidades públicas e privadas da Região Autónoma da Madeira (RAM).

A finalizar, o SRPC adianta que a formação e o treino continuarão a ser uma prioridade em 2026, no âmbito da “Estratégia PROCIV MADEIRA 3.0”, cujo plano foi aprovado pelo Conselho Científico e Pedagógico do Serviço Regional de Proteção Civil.

