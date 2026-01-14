Formação e treino de emergência e proteção civil ultrapassaram as 350 ações

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) revelou esta quarta-feira que “duplicou o número de ações de formação e quadruplicou o número de formandos em 2025”, num desempenho marcado por metodologias pedagógicas inovadoras a nível nacional.

De acordo com os dados divulgados, em 2025 foram ministradas “352 ações pedagógicas, mais 196 do que em 2024”. O número de formandos atingiu “os 7.154, o que representa um aumento de 5.373 participantes face ao ano anterior”.

No que respeita às horas de formação e treino, o total ascendeu “a 6.612 em 2025, mais 3.053 horas do que em 2024”, refletindo um reforço “significativo da capacitação” dos agentes envolvidos na proteção civil.