Formação e treino da Proteção Civil superou metas com crescimento significativo

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) ultrapassou, em 2025, todos os objetivos definidos no domínio da formação e do treino, alcançando a totalidade dos agentes que integram o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS), apurou o JM.

Ao longo do ano de 2025 foram realizadas 214 ações de formação, mais 112 do que em 2024, envolvendo 2.336 formandos, o que representa um aumento de 1.270 participantes face ao ano anterior. No total, foram ministradas 4.724 horas de formação, mais 1.502 horas do que em 2024.

Entre as áreas de formação destacam-se várias iniciativas de carácter pioneiro, nomeadamente nos domínios dos Analistas de Incêndio Rural, Técnicos de Fogo de Supressão, Técnicos de Substâncias Perigosas, Elevações de Emergência, Resgate em Valas, Sistema de Gestão de Operações, Sistemas de Informação Geográfica, Media Training, bem como um programa de formação específico e diferenciado dirigido aos trabalhadores dos Serviços Municipais de Proteção Civil. Estas ações foram desenvolvidas pelo Centro de Formação e Treino do SRPC, no âmbito de uma estratégia de qualificação contínua dos recursos humanos do sistema de proteção civil.

Paralelamente, foram criadas e reforçadas sinergias e parcerias institucionais com várias entidades de referência, entre as quais a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, a Escola Nacional de Bombeiros, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e o Instituto Nacional de Emergência Médica.

No que respeita ao futuro, o Plano de Formação e Treino para 2026 prevê a realização de 385 ações, num total de 12.455 horas de formação, com o objetivo de abranger 5.542 formandos, reforçando assim a aposta na capacitação técnica e operacional dos agentes de proteção civil na Região.