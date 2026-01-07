Formação e treino da Proteção Civil superou metas com crescimento significativo

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) ultrapassou, em 2025, todos os objetivos definidos no domínio da formação e do treino, alcançando a totalidade dos agentes que integram o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS), apurou o JM.
Ao longo do ano de 2025 foram realizadas 214 ações de formação, mais 112 do que em 2024, envolvendo 2.336 formandos, o que representa um aumento de 1.270 participantes face ao ano anterior. No total, foram ministradas 4.724 horas de formação, mais 1.502 horas do que em 2024.
Entre as áreas de formação destacam-se várias iniciativas de carácter pioneiro, nomeadamente nos domínios dos Analistas de Incêndio Rural, Técnicos de Fogo de Supressão, Técnicos de Substâncias Perigosas, Elevações de Emergência, Resgate em Valas, Sistema de Gestão de Operações, Sistemas de Informação Geográfica, Media Training, bem como um programa de formação específico e diferenciado dirigido aos trabalhadores dos Serviços Municipais de Proteção Civil. Estas ações foram desenvolvidas pelo Centro de Formação e Treino do SRPC, no âmbito de uma estratégia de qualificação contínua dos recursos humanos do sistema de proteção civil.
Paralelamente, foram criadas e reforçadas sinergias e parcerias institucionais com várias entidades de referência, entre as quais a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, a Escola Nacional de Bombeiros, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e o Instituto Nacional de Emergência Médica.
No que respeita ao futuro, o Plano de Formação e Treino para 2026 prevê a realização de 385 ações, num total de 12.455 horas de formação, com o objetivo de abranger 5.542 formandos, reforçando assim a aposta na capacitação técnica e operacional dos agentes de proteção civil na Região.
A música transporta-nos sempre para momentos, lugares, pessoas, é uma característica de vínculo perene, muitas vezes saudosista.
Por estes dias fiz-me...
Este artigo, no início de um novo ano e de esperança renovada num mundo melhor, não poderia ter outro tema que não fosse a Venezuela. Não apenas porque...
AQUINTRODIA
Ainda estoiravam as detonações dos festejos do Novo Ano, ainda não se haviam arrumado os fraques e as lantejoulas e já o mundo se surpreendia com mais...
O ano de 2025 foi um ano bom para a Madeira e para a generalidade dos Madeirenses. Voltámos a ter estabilidade política e também fruto disso mais um ano...
Não choraremos Maduro. Pelo contrário. O chavismo, regime autoritarista, típico do fascismo tropical, repressivo, violento, predador das riquezas do país,...
Imaginemos um bairro antigo. Não é um bairro perfeito, mas é um bairro organizado. Há regras básicas, um entendimento comum e uma memória coletiva de algo...
Leandro Silva era, até há bem pouco tempo, um perfeito desconhecido. Pelo menos para mim era... A única vez que me tinha cruzado com ele foi no Mercado...
A paz é um conceito amplamente debatido, no entanto, é raramente compreendido na sua dimensão. Muitas vezes, é vista apenas como a ausência de conflitos...
A recente visita da Inspeção Regional de Atividades Económicas ao Mercado de Santana chocou meia Madeira e silenciou a outra metade.
Na verdade, o que aconteceu...
Ser especialista pode considerar-se quem terá um conhecimento aprofundado e sistemático numa área específica, sustentado por formação, investigação e prática,...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
Há um vídeo a circular nas redes sociais que está a dar que falar. Nas imagens, é possível ver um veículo ligeiro a ser abordado por uma viatura da Polícia...
O Sporting de Braga impôs hoje ao Benfica a primeira derrota da época nas competições internas e apurou-se para a final da Taça da Liga de futebol, ao...
Dois camponeses foram detidos por terem comemorado a captura de Nicolas Maduro pelos Estados Unidos durante o ataque de 03 de janeiro na Venezuela, informou...
O ano 2025 foi o quinto mais quente em Portugal continental desde 1931 e o terceiro mais chuvoso desde 2000, segundo o boletim climatológico anual do Instituto...
Os Estados Unidos planeiam controlar indefinidamente a venda de petróleo venezuelano e depositar as receitas dessas transações em contas geridas por Washington,...
Pelo menos dois polícias morreram e outras 30 pessoas ficaram feridas hoje nos confrontos entre manifestantes, em protesto contra a situação económica...
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a “considerar ativamente” a compra da Gronelândia, anunciou hoje a Casa Branca, que recusou afastar...
A embarcação afeta à Estação Salva-Vidas (ESV) de Santa Cruz foi empenhada, ao início da tarde desta quarta-feira, no resgate de uma cidadã de nacionalidade...
Filipe Sousa, deputado único do JPP à Assembleia da República, aponta “contradições, incompetência e prejuízos para os insulares” relativamente às novas...
O deputado eleito pelo PS-Madeira à Assembleia da República critica, em comunicado, “o facto de, com as novas regras do Subsídio de Mobilidade agora em...