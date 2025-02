Uma formação de Certificação de Operadores de aparelhos de Desfibrilhação Automática Externa (DAE) decorre até hoje, no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, na Penteada.

Esta iniciativa visa certificar quarenta e dois operadores, que tenham intervenção direta ou indireta nas infraestruturas desportivas (ID), já dotadas com estes equipamentos, capacitando e alargando o número de elementos com conhecimentos práticos nesta importante área.

De acordo com uma nota de imprensa da Direção Regional do Desporto, participam colaboradores da DRD, agentes desportivos e docentes com responsabilidade nas ID, subdivididos em três grupos de formação.

“A segurança na prática física e desportiva é um fator de extrema relevância para Direção Regional de Desporto”, sublinha a fonte.