As forças políticas candidatas às eleições antecipadas de 23 de março na Madeira já espalharam cartazes de campanha por toda a região, mas é na cidade e concelho do Funchal que se regista a maior profusão de apelo ao voto.

O PSD, partido que governa a região autónoma desde 1976, optou por excluir dos cartazes a imagem dos candidatos, cuja lista é encabeçada pelo líder regional e atual chefe do executivo, Miguel Albuquerque, e destaca, em fundo laranja, mensagens como “Mais autonomia, mais futuro”, “Autonomia e desenvolvimento”, “Responsabilidade e futuro”, seguidas de um quadradinho com uma cruz e a inscrição “Vota pela Madeira”.

A figura de Miguel Albuquerque aparece, no entanto, em destaque nalguns cartazes do Chega e da Iniciativa Liberal.

No caso do Chega, o cartaz apresenta o líder regional do PSD com um leque de notas de 50 e 100 euros a tapar uma parte do rosto e a inscrição “É tempo de acabar com isto!”, numa alusão ao processo que investiga suspeitas de corrupção na Madeira, no qual Miguel Albuquerque foi constituído arguido.

Este cartaz foi colocado em praticamente todos os postes nas principais ruas do Funchal, mas o PSD reagiu colocando por cima, nos mesmos postes, cartazes com a fotografia de uma mala de viagem e a inscrição “Eles querem é uma mala” ou “Cuidado com a sua mala”, numa alusão indireta ao caso do ex-parlamentar do Chega na Assembleia da República, agora deputado não inscrito, Miguel Arruda.

O Chega também espalhou pela região outros placares com mensagens como “Vamos acabar com os tachos na Madeira”, “Vamos limpar a Madeira de vez” e “Acabar de vez com a corrupção”, este com fotos de André Ventura, líder nacional do partido, e Miguel Castro, líder regional e cabeça de lista às eleições de 23 de março.

Já a Iniciativa Liberal elaborou um cartaz de grandes dimensões com a figura dos líderes dos partidos com assento no parlamento regional, exceto o seu, dispostos como num poster de cinema, com Miguel Albuquerque à frente, rodeado por Paulo Cafôfo (PS), Élvio Sousa (JPP), Miguel Castro (Chega), José Manuel Rodrigues (CDS-PP) e Mónica Freitas (PAN).

No cartaz lê-se “Mais do mesmo apresenta” e, em letras garrafais, “Os irresponsáveis”.

A Iniciativa Liberal dispõe ainda de outros cartazes, nos quais refere que “A Madeira precisa de estabilidade”, afirmando-se como “A solução moderada e responsável”.

No Funchal, as pontes sobre as três ribeiras que atravessam o centro da cidade estão repletas de cartazes com grande impacto visual, mas também há muitos em destaque nas principais rotundas, cruzamentos e nós rodoviários nos arredores, uns de grandes dimensões, outros mais pequenos, predominando as cores azul, vermelho, verde, amarelo e laranja.

Entre as 14 forças concorrentes, o PPM e o Livre não exibiram ainda cartazes.

O PS, o maior partido da oposição no arquipélago, aposta na imagem do líder regional e cabeça de lista, Paulo Cafôfo, que aparece sozinho em vários cartazes com a inscrição “Estabilidade e Compromisso”, mas também noutros em convívio com pessoas de vários setores de atividade, com o letreiro “Gente que faz pela Madeira”.

O JPP também investe na imagem do secretário-geral e primeiro subscritor da lista, Élvio Sousa, salientando como lema “Estamos prontos” e realçando “JPP, o partido da Madeira”, numa alusão ao facto de ter sido constituído na região autónoma.

O CDS-PP segue a mesma orientação e apresenta em muitos cartazes o líder e cabeça de lista, José Manuel Rodrigues, com a frase “Sentido de responsabilidade” e depois “Um voto seguro”.

Já o PAN expõe as suas propostas numa analogia com o processo de semear, destacando, num dos cartazes o ‘slogan’ “Semear a esperança”, com a líder da candidatura, Mónica Freitas, acompanhada pela candidata Diana Castanha (quinta na lista), ambas com camisolas amarelas, de braços cruzados e algumas tatuagens visíveis, em fundo verde.

O Bloco de Esquerda apresenta cartazes com os três primeiros candidatos em destaque, nomeadamente o cabeça de lista, Roberto Almada, e a inscrição “O Bloco faz falta”, ao passo que a Nova Direita, partido que concorre pela primeira vez em eleições na Madeira e apresenta uma lista encabeçada por Paulo Azevedo, surge com cartazes nos quais se lê “Vamos fazer a diferença”.

A CDU (PCP/PEV) também mostra os três primeiros candidatos, com o coordenador regional Edgar Silva à frente, e mensagens como “A voz dos teus direitos” ou “A voz e a força dos teus direitos”, salientando, em letras mais pequenas, “salários, pensões, habitação, saúde e ambiente”.

A candidatura do ADN, cuja lista é encabeçada por Miguel Pita, apresenta, por seu lado, um cartaz de grandes dimensões com a imagem dos cinco primeiros candidatos e a inscrição “A Madeira precisa do teu ADN”.

Já a coligação Força Madeira (PTP/MPT/RIR) exibe cartazes nos quais alerta para o facto de a região ser governada pelo PSD há quase cinco décadas, sendo que um é composto por um relógio com o emblema do PSD e a inscrição “49 anos”, seguido da frase “O tempo deles acabou”; outro apresenta uma laranja podre e o letreiro “49 anos a espremer a Madeira - deita fora”; outro ainda mostra uma bengala com os símbolos do Chega, PAN e CDS-PP e a inscrição “Não Votes em bengalas”, numa referência ao facto de terem viabilizado o programa do executivo madeirense.

Em 17 de dezembro de 2024, o Governo Regional minoritário do PSD saído das eleições antecipadas de maio foi derrubado com a aprovação de uma moção de censura apresentada pelo Chega, que a justificou com as diferentes investigações judiciais envolvendo o chefe do executivo e quatro secretários regionais, todos constituídos arguidos. Entretanto, o inquérito de um deles – Eduardo Jesus, secretário de Economia, Turismo e Cultura - foi arquivado pelo Ministério Público.

Face a esta situação política, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dissolveu o parlamento madeirense e convocou eleições regionais antecipadas para 23 de março – o terceiro sufrágio em cerca de um ano e meio.