A coligação Força Madeira esteve hoje junto da sede do PSD, para comentar temas internos do partido da Rua do Netos, criticando aquilo que diz ser “falta de democracia”.A reflexão que deixo aos madeirenses é muito simples: como é que o PSD Madeira vai zelar pelo regime democrático, se não é capaz de respeitar a própria democracia interna dentro do seu partido?”, questionou Raquel Coelho n.º 1 da lista que junta PTP, MPT e RIR.

“Todos nós ficamos a conhecer as purgas, as perseguições que foram feitas nos últimos meses à ala do Dr. Manuel António, quando quis pedir um congresso extraordinário para fazer eleições internas dentro do PSD”, acrescentou, referindo que “as pessoas que estavam afetas a ele nos vários institutos da administração publica começaram a ser perseguidas, as assinaturas que foram apresentadas, grande parte foram todas anuladas...”.

Na sua conclusão, “o PSD está a querer decalcar o regime da União Soviética e do Estaline, de perseguição e anulamento das pessoas que pensam diferente dos adversários partidários”.