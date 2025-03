A coligação Força Madeira, neste arranque da campanha eleitoral, denunciou que o setor da agricultura, na Região, “enfrenta diversos desafios, como a escassez de água, que exige o uso de sistemas de irrigação eficientes”, considerando que “a concorrência com produtos importados é também um desafio para os agricultores”.

Neste sentido, a candidatura defende a implementação de estratégias de forma integrada e planeada, que poderão contribuir para o desenvolvimento da agricultura e, como consequência, geral mais empregos, aumentar a capacidade financeira dos agricultores e fortalecer a segurança alimentar.

Entre as propostas da coligação constam a criação de incentivos financeiros, como subsídios e linhas de crédito com juros baixos, para os agricultores da Madeira investirem nas suas propriedades e melhorarem as suas técnicas de produção; promover o acesso dos agricultores às cadeias de distribuição e comercialização de alimentos, por meio da criação de mercados locais, supermercados regionais, feiras agrícolas e programas de venda direta ao consumidor; investir em pesquisas agrícolas específicas para a Madeira, visando o desenvolvimento de variedades de culturas adaptadas às condições climáticas e solos locais; melhorar a infraestrutura agrícola, como estradas rurais, sistemas de irrigação e armazenamento de produtos agrícolas, para facilitar a produção, transporte e comercialização dos alimentos; incentivar práticas agrícolas sustentáveis, como agricultura biológica, controlo de pragas e conservação do solo, visando a preservação dos recursos naturais e a produção de alimentos saudáveis e promover a conscientização da população sobre a importância da agricultura local e o consumo de alimentos frescos e provenientes da região, por meio de campanhas educativas e de divulgação dos benefícios dos produtos agrícolas da Madeira.