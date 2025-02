A coligação Força Madeira alertou, numa iniciativa em São Vicente, esta tarde, para os custos ambientais e financeiros das obras de requalificação da frente-mar do concelho.

Valter Freitas acredita que esta obra irá se revelar uma verdadeira “sangria de dinheiros públicos, devido às alterações climáticas e à consequente subida do nível do mar”.

A Força Madeira lembrou que a maioria dos países com fronteira marítima já começou a promover o recuo planeado e estratégico da zona costeira, mas, na Madeira “continuam a insistir em deitar milhões de euros ao mar, de forma irresponsável, com impactos significativos no Orçamento Regional”.