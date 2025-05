Bom dia e bom fim de semana!

Este sábado é dia de reflexão, véspera das eleições legislativas nacionais. Espreite o que pode fazer e ver sem falar de campanha, partidos e políticos.

- Na freguesia do Monte, no Largo da Fonte, entre as 10h00 e as 17h00, pode visitar e apreciar os carros que compõe a 10.ª edição do Monte de Clássicos.

- No Parque Ecológico do Funchal, a iniciativa ‘Aos Sábados no Parque’, entre as 10h00 e 13h00, que consiste numa visita ao Percurso da Biodiversidade com paragens para interpretação de vários elementos da biodiversidade.

- Começa às 17h00, nos jardins da Quinta Magnólia, o evento Madeira Flower Collection. Os desfiles são de livre acesso.

- Às 18h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se com três jovens solistas laureados do ‘Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode’, na 17.ª edição de 2024, sob a direção do maestro Açoreano Henrique Constância.

- É noite da final do Festival da Eurovisão da Canção 2025 em Basileia. Pode acompanhar a partir das 20h00, através da RTP1, a atuação dos finalistas, onde se inclui Portugal representado pela banda madeirense NAPA com a canção ‘Deslocado’.

- Às 20h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, sobe ao palco a comédia ‘Jantar para um’, do Teatro Feiticeiro do Norte.

- Associação Desportiva do Campanário assinala os seus 28 anos com uma feira e várias iniciativas ao longo do dia. À noite, pelas 22h00, atua a artista Rosinha.