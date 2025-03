O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, disse hoje, na sessão comemorativa dos 563 anos da Freguesia da Ribeira Brava, que “o progresso só se alcança” e “o desenvolvimento económico e social só se constrói” com a “base sólida de um clima de permanente cooperação entre os diversos órgãos de poder da Região, enquanto legítimos representantes das populações que todos servimos”.

Para Pedro Fino, que falava na cerimónia que decorreu no adro da igreja matriz local, “a relação entre o poder regional e o poder local é, com efeito, fundamental para que se possa garantir um desenvolvimento integral, homogéneo, sustentável e sem assimetrias, da Região”. “Porque temos todos o mesmo objetivo de servir o bem comum, só num quadro de sintonia entre os vários níveis de poder, se consegue uma execução mais eficiente e adaptada das políticas públicas às necessidades especificas de cada comunidade”, acrescentou.

O secretário regional defendeu também que “se a cooperação entre os vários níveis de poder é uma indispensável condição de desenvolvimento e progresso, a verdade é que há um outro plano da nossa vida social que deve ser também acentuado, o plano das relações entre o poder político e o tecido económico e empresarial, bem como ao das relações entre os poderes regional e local e o denominado sector social”.

“Não há bem-estar possível sem o contributo destes nossos parceiros estratégicos: uns porque criam riqueza, emprego e nos qualificam com a sua criatividade, dinamismo e sentido ponderado de risco, e outros porque, numa perspetiva solidária e de subsidiariedade com o poder político, chegam onde só eles conseguem chegar, com respostas sociais concretas a problemas prementes da nossa coletividade”, referiu.