Daniela da Silva Ferraz, aluna da Escola Secundária de Francisco Franco, venceu o concurso nacional “Simetrias da Calçada de Lisboa”, prémio da simetria C, organizado pela Academia das Ciências de Lisboa, com o apoio da Ciência Viva, da Câmara Municipal de Lisboa, da Direção-Geral da Educação, da Associação da Calçada Portuguesa, da Associação de Professores de Matemática, da Sociedade Portuguesa de Matemática, da Associação LUDUS e do Turismo de Lisboa.

A finalista de ‘Engenharias’ da Francisco Franco, que viu o seu trabalho distinguido pela correção matemática, qualidade artística e adequabilidade de implementação do seu projeto, foi premiada com 1000 euros.

O concurso nacional “Simetrias da Calçada de Lisboa” tem por objetivo completar os padrões de simetria em falta na calçada portuguesa da cidade, premiando cinco propostas de alunos, cada uma no valor de 1000 euros.

Além de Daniela da Silva Ferraz, vencedora do prémio da simetria C, foram ainda premiados os seguintes alunos nas seguintes simetrias: Eduardo Manuel Rodrigues, da Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra, simetria A; Mila Luana Loureiro, da Escola Básica e Secundária da Cidadela, Cascais, simetria B; Francisco Miguel Costa, do Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre, Lisboa, simetria D e Sebastião José Mendes, da Escola Secundária de Alcácer do Sal, simetria E.

A participação neste concurso foi sugestão do professor Jordão Costa no âmbito do Dia da Matemática, tendo havido vários alunos da Francisco Franco a submeter trabalhos.

Entretanto, e ainda no contexto da participação em eventos de cariz matemático, no passado fim de semana, António Figueira, aluno de 12.º ano, foi o representante madeirense do jogo Atari Go na competição que juntou os melhores do país em Aveiro. Alcançou a sexta posição a nível nacional.

O aluno esteve acompanhado no evento pela docente de Matemática Ana Lina Marques.