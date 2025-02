Bom dia e bom fim de semana!

- Ocorre entre as 11h00 e as 12h30 e as 13h30 e as 16h00, no Museu Etnográfico da Madeira (MEM), a sétima oficina no âmbito do projeto ‘Onde Vive a Lã’, sob o tema ‘Tecelagem criativa, com tear portátil pequeno’.

- A comédia ‘Feliz Aniversário’ tem duas sessões, às 15h30 e às 21h00, no Centro de Congressos da Madeira.

- No Faial, às 17h00, a abertura oficial da XXXIV Exposição da Anona 2025.

- Pelas 17h30, na Galeria Lourdes, é inaugurada a exposição ‘Capas e Contra-capas desenhos por José Vilhena’.

- Às 18h00, no salão paroquial do Imaculado Coração de Maria, vai decorrer um tributo à fadista Eugénia Maria.

- Na igreja de Santo António, Funchal, às 20h00, realiza-se uma palestra sobre a Madre Virgínia Brites da Paixão pelo historiador Duarte Mendonça. Antes, ocorrerá exposição do Santíssimo, recitação do terço e celebração da missa.

- Pelas 21h00, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, o concerto de comemoração do quarto aniversário da Associação de Jazz da Madeira – Melro Preto.