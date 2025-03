O Arquipélago da Madeira está sob avisos amarelo e laranja devido ao mau tempo que se faz sentir na sequência da tempestade Jana.

A costa sul da Madeira está sob aviso amarelo até às 15 horas por causa do vento e entre as 3 da manhã e até às 7 horas do dia 10 devido à agitação marítima.

Já as regiões montanhosas também estão sob aviso amarelo devido ao vento, um aviso que vigora até às 18h00 deste sábado.

Quanto à costa norte da ilha, está sob aviso amarelo por causa do vento até às 18h00 de amanhã e em aviso laranja devido à agitação marítima até às 7h00 da próxima segunda-feira.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são esperados para hoje períodos de céu muito nublado. Aguaceiros, mais frequentes na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira, onde serão de neve nos pontos mais altos, e que poderão ocasionalmente ser acompanhados de trovoada.

O vento será moderado a forte (30 a 55 km/h) de noroeste, com rajadas até 85 km/h, soprando forte a muito forte (40 a 60 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira, com rajadas até 110 km/h.

Quanto ao estado do mar, para a costa norte são esperadas ondas de noroeste com 5 a 6 metros e para a costa sul ondas de oeste com 3 a 4 metros.

A temperatura máxima prevista para hoje é de 18º e a mínima de 13ºC.