“Quais foram os assuntos de real interesse para os madeirenses e porto-santenses tratados pela coligação PSD/CDS durante a visita de Montenegro à Madeira?”, questiona, em comunicado, o candidato do JPP às eleições legislativas de 18 de maio.

Filipe Sousa interpela, na mesma nota, Luís Montenegro e Miguel Albuquerque sobre o que decidiram em relação aos “custos brutais da mobilidade aérea e marítima” e se resolveram, “de uma vez por todas, a única questão que interessa realmente a todos os madeirenses e porto-santenses que é pagar apenas os 79€ para residentes e 59€ para os estudantes nas viagens aéreas entre a Madeira e o continente”.

O candidato do JPP quer saber “se Miguel Albuquerque mostrou a Luís Montenegro os corredores do hospital Dr. Nélio Mendonça sobrelotados por falta de camas ocupadas com 232 altas problemáticas, um problema que o PSD/CDS tem arrastado há anos sem soluções; se mostrou os tempos de espera para consultas, exames e cirurgias, a falta de médicos e enfermeiros e a constante falta de medicamentos”.

“Foi discutido com o primeiro-ministro em gestão a descida do IVA na construção para ajudar a resolver o grave problema da habitação na Madeira; soluções para o elevado custo de vida regional; para a inflação que na Madeira desce muito lentamente; soluções para a Madeira reduzir a maior taxa de desemprego jovem do país; os custos incomportáveis com a educação; a penalização contante das empresas locais para acederem ao mercado nacional; a linha marítima por ferry, para baixar o custo das mercadorias e reduzir o custo de vida; a estabilidade do Centro Internacional de Negócios; a revisão da Lei de Finanças Regionais; o regime fiscal próprio”, sublinha Filipe Sousa.

“Sobre todas estas importantes matérias, não se ouviu um única palavra”, acrescenta o cabeça-de-lista do JPP. “Pelo que se pode concluir, sem exagero, que a visita do líder da coligação PSD/CDS à Madeira foi um passeio de luxo desligado da realidade e dos problemas concretos.”

Filipe Sousa considera que se tratou de “uma visita de charme encenada, com festas, jantares restritos e encontros com os mesmos de sempre, os burgueses que dominam a Região, passando ao largo da realidade do dia-a-dia das populações”. A visita foi a seu ver “uma sessão fotográfica cuidadosamente coreografada, um desfile de sorrisos, brindes e palavras vazias de conteúdo”, realça. “Luís Montenegro veio de passeio ao Funchal, e a única coisa que deixou cá foi um volumoso álbum de fotografias”, remata.