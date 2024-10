No seu habitual ‘Ponto de Ordem’ de domingo, o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz acusou, hoje, o PSD de “tapar os problemas com poeira”.

“Há já vários anos que o PSD adotou uma estratégia que consiste em lançar poeira para tapar os problemas que cronicamente não consegue resolver. A poeira é levantada quando esgrimem o suposto sucesso da sua governação, ou quando criticam o trabalho dos outros, criando uma realidade alternativa sem correspondência com a realidade”, começa por escrever Filipe Sousa.

“Relativamente à autarquia de Santa Cruz, em relação à qual ainda não digeriram a derrota que aqui tiveram em 2013 e as sucessivas maiorias por nós alcançadas, toca a fazer um espetáculo de ilusionismo que tem por objetivo deturpar o sucesso da nossa governação para vender a salvação que seria o PSD, apesar de aqui terem deixado uma dívida que ainda estamos a pagar e anos de inação que o povo ainda não esqueceu”, afiançou.

No entender do edil, esta estratégia do PSD tem uma razão de ser: “é que o sucesso e capacidade de governação tão apregoado pelo Governo Regional, cada vez mais fraco e envolto em suspeitas, não passa de uma falácia na qual já ninguém acredita, para mais quando todos os indicadores indicam o contrário”.

Ainda esta semana, recordou Filipe Sousa, “ficámos a saber que a Madeira é a segunda região do país com a maior taxa de risco de pobreza ou exclusão social”, de acordo com os dados de 2023 do Inquérito às Condições de Vida e Rendimentos das Famílias, publicados esta segunda-feira pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

E o que faz o PSD perante estes números?, questiona. “Toca a levantar poeira, inclusive na Assembleia Legislativa da Madeira, onde o suspeito do costume, o Dr. Brício Araújo, em vez de abordar os reais problemas da Madeira, atira sempre que pode a Santa Cruz, como o fez esta semana”.

“Quando toda a gente reconhece a excelência do nosso trabalho (com algumas imperfeições, porque ninguém é perfeito), só o PSD não consegue ou não quer reconhecer esse facto mais do que evidente”, atira Filipe Sousa, acrescentando que “talvez para distrair e desviar as atenções do descalabro da governação regional que não consegue inverter os números da pobreza na RAM”.

O presidente de Santa Cruz lembra que são mais de 74 mil madeirenses no limiar da pobreza. “Com tantos milhões vindos da Europa aos longo de mais de 40 anos de governação PSD, o resultado continua a ser um terço da população a passar por muitas dificuldades e muitos outros sem recursos para adquirir ou alugar uma habitação”.

“Ao contrário de Santa Cruz, que há doze anos tem vindo a repetir as maiorias absolutas, o PSD tem vindo sucessivamente a perder força, porque os madeirenses já conseguem ver para lá da poeira levantada, já conseguem ver uma região estagnada, um território sem alternativas para os jovens, uma ilha sem lugar para os mais pobres e para os doentes, um paraíso de impunidades várias e de artimanhas por explicar, que agora a justiça começa a investigar”, sustenta.

Por isso, “o ataque a Santa Cruz apenas via esconder que aqui, apesar das dificuldades que tivemos de atravessar, temos olhado para as pessoas, temos direcionado medidas para os que mais precisam, e agora também para uma classe média que sempre ficou à margem dos programas de apoio do Governo Regional”.

“Tal como os números indicam e deixam a nu a incapacidade da governação do PSD, aqui os números também indicam o sucesso e crescimento dos nossos programas sociais. Em 2024, o nosso investimento nas pessoas já soma dois milhões de euros anuais. É isto que a poeira laranja pretende encobrir sem sucesso”, remata Filipe Sousa.