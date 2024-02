Fevereiro deverá ser o mês mais quente de sempre na Madeira

Este deverá ser o mês de fevereiro mais quente de sempre na Região, desde que há registos.

Pelo menos é essa a previsão de Vítor Prior, diretor do Observatório Meteorológico do Funchal do IPMA, que, em declarações à 88.8 JMFM, realçou que, desde o início do presente mês, têm sido registadas temperaturas altas.

“Provavelmente, fevereiro de 2024 será o mês de fevereiro com maior temperatura média”, reconheceu o especialista, aditando que, se não houver alterações muito significativas, este será mesmo um mês recorde, à semelhança do verificado no mês transato, que também foi o janeiro mais quente de sempre.

Conforme aclara Vítor Prior, as temperaturas registadas até agora indicam valores acima da média, compactuando com as subidas já contatadas nos últimos anos, fenómeno que pode ser explicado pelas alterações climáticas.

“O El Niño também terá influenciado e reforçado estes valores da temperatura do ar e da água do mar. Vamos ver se nos próximos meses estas subidas que se têm registado desde há um ano se começam a estabilizar”, disse, reiterando, contudo, que “não é nada bom” este sucessivo quebrar de recordes de temperaturas.