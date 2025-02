Santana dá hoje o pontapé de saída para as comemorações carnavalescas com a tradicional Festa dos Compadres que promete espalhar sátira e humor pelo concelho até ao dia 27 de fevereiro.

As celebrações arrancam oficialmente às 12h00, com o lançamento de fogo-de-artifício, marcando o início do evento. Mais tarde, às 19h30, realiza-se a esperada Quinta-feira das Comadres, com a receção nos Paços do Concelho, dando o mote para uma noite repleta de folia e tradição.