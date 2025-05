Bom dia!

- A reunião plenária desta terça-feira arranca às 9h00, no hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira.

- Pelas 9h30, no Savoy Palace, realiza-se a sessão de abertura da II Madeira Maritime Week.

- Decorre entre as 9h30 e as 12h30, no Museu da Baleia, no Caniçal, a apresentação oficial do projeto europeu BESTLIFE2030 – STOP Predators.

- A partir das 9h30, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, decorre uma formação sobre diálogo intercultural, integrada na Semana da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, com Ana Paixão, da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

- Às 10h00, na sala de sessões da Escola Secundária de Francisco Franco, tem lugar a conferência sobre ‘Energia nuclear na era das alterações climáticas’, com Bruno Soares Gonçalves, do Instituto Superior Técnico de Lisboa.

- Entre as 10h00 e as 18h00, decorre na Praça Amarela o rastreio das doenças cardiovasculares. Esta iniciativa é no âmbito do mês do coração.

- O Centro Comercial Madeira Shopping recebe, às 11h30, a apresentação da Festa do Desporto Escolar 2025.

- Pelas 11h30, o secretário regional da Economia visita a empresa Sweets and Sugar, na Zona Franca da Madeira, Caniçal.

- A apresentação do projeto Erasmus+ ‘Do Mundo para a Ilha’ ocorre, pelas 14h30, no Museu da Eletricidade – Casa da Luz.

- Na Assembleia Legislativa da Madeira, às 15h30, Rubina Leal recebe, em audiência, o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos.

- O presidente do Governo Regional visita, às 16h00, a loja Porcelanosa Madeira, situada na Rua Visconde de Anadia.

- Entre as 16h30 e as 18h30, decorre um plenário de trabalhadores da Horários do Funchal, que afetará as carreiras neste período.

- Acontece às 16h00 e às 17h00 a apresentação das empreitadas de conceção, fornecimento e instalação de cobertura tensionada no Polidesportivo da Camacha e Mercado Agrícola do Santo da Serra, no salão nobre da Câmara Municipal de Santa Cruz.

- Às 17h00, no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira (CEHA-AV), Rua das Mercês nº 8, é apresentado o número sete da revista Arquivo Histórico da Madeira, Nova Série.

- A inauguração das exposições ‘O Saber nas Mãos’ e dos Instrumentos de Tortura do Mercado Quinhentista de Machico, no Centro Comercial Plaza, está agendada para as 17h30.