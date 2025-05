Este ano, o MadeiraShopping volta a receber a Festa do Desporto Escolar, uma iniciativa que se tornou uma tradição na ilha e que reúne alunos desde o 1.º ciclo até aos jovens atletas do 2.º, 3.º ciclos e do ensino secundário, integrados nos núcleos de modalidade das respetivas escolas. Hoje e amanhã, 26 e 27 de maio, o centro comercial será palco de competições desportivas, num evento que valoriza o talento e o empenho dos jovens. A entrada é gratuita e não requer inscrição.

As atividades iniciam-se hoje pelas 9h30 com as competições de Xadrez e Jump4Fun, que decorrem até às 12h30, na Praça Central. Durante a tarde, entre as 14h00 e as 17h30, a competição de Xadrez regressa, no mesmo local. O total de participantes previsto para estas atividades é de 120 alunos.

No dia 27 de maio, terça-feira, o programa inclui a competição de Slalom em Cadeira de Rodas — uma modalidade adaptada, que desafia os participantes a completarem um percurso com obstáculos. A prova terá lugar no Corredor Vila Nova, entre as 13h30 e as 17h30, e contará com a participação de 15 alunos.

“Para o MadeiraShopping, é sempre uma honra associar-se à Festa do Desporto Escolar, uma iniciativa de grande valor educativo e social. Receber alunos de diferentes agrupamentos escolares no nosso Centro é um motivo de orgulho, especialmente por estarmos a contribuir para a promoção da atividade física”, afirma Alberto José Pereira, diretor do MadeiraShopping.