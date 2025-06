A Festa da Lapa, que estava agendada para os dias 18, 19 e 20 de julho, no Paul do Mar, foi adiada, conforme anunciou esta quarta-feira o presidente da Junta de Freguesia local, Paulo Sérgio Rodrigues.

O evento, organizado pela Casa do Povo do Paul do Mar com o apoio da Junta de Freguesia, não se poderá realizar nas datas previstas devido, segundo a mesma voz, à proibição da apanha da lapa na Região Autónoma da Madeira até 31 de julho.

A nova data da festa será anunciada oportunamente.