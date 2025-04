O Museu Quinta das Cruzes acolheu hoje a conferência de imprensa para a apresentação do programa da Festa da Flor, que decorrerá entre os dias 1 e 25 de maio. O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, destacou os principais momentos daquele que é um dos maiores cartazes turísticos da Região.

Entre os pontos altos está o grande cortejo alegórico, marcado para 4 de maio, primeiro domingo do mês, e que coincidirá com o Dia da Mãe. O evento agendado para aa 16h30 de domingo contará com a participação de cerca de 1.700 figurantes, divididos por 13 grupos, além do carro alegórico do conhecido criador João Egídio, prometendo encher as ruas da baixa do Funchal com música e cor.

Outro momento simbólico será a construção do Muro da Esperança, no dia 3 de maio, com a participação de milhares de crianças, num gesto de apelo à paz. Também o Muro da Solidariedade” no dia 9 de maio, envolverá cerca de 600 utentes de 38 instituições.

A Festa da Flor arranca oficialmente no dia 1 de maio com a abertura do Mercadinho das Flores e dos Produtos Regionais. Este ano, a programação inclui a realização de 14 tapetes florais espalhados pelo Funchal e celebra a 70.ª edição da Exposição da Flor, que, pela primeira vez, contará com workshops e oficinas dedicados à temática floral, incluindo oficinas já no dia 2 de maio.

O programa também contempla o Festival de Dança Escolar, a decorrer nos dias 8 e 9 de maio na Placa Central entre as 11h00 e as 15h00, e o espetáculo Madeira Gym Flower Fest, no dia 10 de maio, no Cais 8, promovido pela Associação de Ginástica da Madeira.

A moda também marca presença no programa com o Madeira Flower Collection, nos dias 17 e 18 de maio, na Quinta Magnólia, onde 18 criadores apresentarão 54 coordenados inspirados na temática floral.

A animação musical será intensa, com 85 concertos e atuações previstos, incluindo 37 concertos no palco central da Placa Central da Avenida Arriaga e 40 atuações a cargo de 20 grupos folclóricos madeirenses.

No final do mês, entre 23 e 25 de maio, a Praça do Povo acolherá o Madeira Classic Car Revival, evento que reforça o programa diversificado da Festa da Flor.

Eduardo Jesus desvendou também que cerca de quatro mil pessoas estarão diretamente envolvidas nas diferentes atividades deste grande evento que enche de vida a capital madeirense durante o mês de maio e que representou um investimento de 911 mil euros.