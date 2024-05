O Bordado e o Artesanato da Madeira vão ganhar palco nas celebrações da Festa da Flor, deste ano, através de um conjunto de ações promocionais orientadas pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), cujos principais objetivos são valorizar e impulsionar estas artes “tão identitárias” da cultura regional, impulsionando e contribuindo para a preservação e perpetuação das artes.

Assim, de 2 a 26 de maio, das 10h00 às 19h00, o Bordado Madeira está em destaque na Avenida Arriaga, em frente à Sé do Funchal. O Pavilhão do Bordado da Madeira conta com uma dinâmica expositiva, informativa e comercial, considerando a participação de quatro produtores autorizados de Bordado Madeira, designadamente: Abreu & Araújo, Bordal – Bordados da Madeira, Gês Bordados e Luís de Sousa, os quais darão a conhecer parte das suas coleções.

Este espaço contará ainda com a presença de uma bordadeira nas tardes das quartas-feiras, figura de destaque nesta arte, a qual estará a demonstrar o seu ofício.

No que se refere ao Artesanato da Madeira, com o intuito de criar maior dinâmica, este ano, o mesmo terá dois espaços de referência, um pavilhão localizado na Praça do Povo, de 2 a 19 de maio e na Loja do Artesanato da Madeira, localizada na Rua dos Ferreiros, de 2 a 31 de maio.

O Pavilhão do Artesanato da Madeira resulta da parceria estabelecida entre o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e o IVBAM, no âmbito das celebrações dos 25 anos da elevação da Floresta Laurissilva a Património Mundial Natural da UNESCO.

“Este Pavilhão tem como intuito realçar a ligação entre a natureza e o artesanato regional que dela advém, sendo por isso dinamizados, neste espaço, workshops de artes e ofícios que integram matérias-primas naturais, numa dinâmica de semanas temáticas”, remata a mesma nota.