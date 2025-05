A Festa da Cerveja, Doses e Petiscos já anima a promenade da Ribeira Brava.

Ricardo Nascimento, presidente da Câmara Municipal, acompanhado de outros elementos do executivo e presidentes de Juntas de Freguesia, já deu ‘ordem de partida’ para quatro dias de animação à beira-mar.

A gastronomia é o prato forte desta iniciativa, que também conta com um programa musical.

Mais de uma dezena de stands estão prontos a servir os mais diversos petiscos, na companhia da cerveja, que também se apresenta na versão artesanal e em sangria (uma novidade!).

Bolo do caco, carne de vinha d’ alhos, arepas com diferentes recheios, empanadas, cachapas, polvo e atum de escabeche, lapas, camarão, frango de churrasco, doses de batata frita, malassadas, churros e pipocas, comida do leste da Europa, entre outras iguarias vão ser as principais atrações deste evento que todos os anos atrai milhares de pessoas à Ribeira Brava.