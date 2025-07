A Festa a Alegria, no Montado da Esperança, acontece a 1, 2 e 3 de agosto. A Junta de Freguesia de São Roque é a entidade organizadora do evento. No dia 1, atuam Octávio e Galáxia. Haverá música ao vivo pelo DJ Fábio. No sábado, a partir das 18 horas, há lugar à atuação do Madeira Despique, seguindo-se Toni Jardim e Vítor Sousa. A música ao vivo estará a cargo, neste dia, da DJ Mónica Fonseca.

Já no domingo, a Banda Municipal do Funchal atua pelas 9h15, seguindo-se o grupo folclórico do Centro Cultural de Santo António. Pelas 12h30 será celebrada uma missa campal. Pelas 15 horas, é a vez da atuação dos Monte Real.