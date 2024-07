O presidente do Governo Regional e a secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente já se encontram no recinto da Feira do Gado, no Porto Moniz, onde participaram numa missa e inauguraram um santuário em homenagem a todos os que trabalharam nos incêndios do ano passado.

Daqui a pouco, decorrem os discursos nesta 67ª edição da Feira do Gado, evento que costuma registar grande afluência de pessoas. Aliás, como se pode ver na foto, são já muitos, os que procuram uma sombra e descansam neste domingo soalheiro, preparando-se para o dia de festa que promete naquele recinto.