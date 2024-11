A Feira das Vontades começou hoje na Avenida da Arriaga e na Praça da Restauração, no Funchal, onde decorre até sábado, dia 16.

Esta iniciativa vai na 21.ª edição e enquadra-se nas celebrações do Dia Internacional do Voluntário. É organizada pela Casa do Voluntário com a colaboração de um conjunto de entidades dedicadas ao voluntariado em diferentes áreas.