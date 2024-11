A Feira das Vontades está a decorrer na Baixa do Funchal até sábado, 16, com stands de venda e muita animação.

Sete dezenas de instituições que trabalham, diariamente, no sentido de ajudar os cidadãos mais vulneráveis, assim como os animais, dão a conhecer-se e aproveitam esta oportunidade para angariarem fundos.

A iniciativa é promovida pela Casa do Voluntário, que conta, na organização, com o empenho de uma comissão formada pela Garota do Calhau, Direção Regional da Juventude, Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Casa de Saúde Câmara Pestana, Casa São José e Causa Social.

Percorra a galeria de fotos, da autoria de Joana Sousa, que preparámos para si e visite a feira, na Placa Central, onde, para além de ajudar, poderá encontrar prendas para o Sapatinho ou ideias de decoração natalícia.