A ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, visitou na manhã desta sexta-feira o MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira, localizado na Calheta. Durante a visita, a governante elogiou a importância do espaço no panorama artístico nacional e internacional, bem como a qualidade arquitetónica do edifício projetado por Paulo David.