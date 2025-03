O representante da República para a Região acaba de ouvir a delegação do Chega, a 4.ª força política mais votada no ato eleitoral de domingo.

Miguel Castro, presidente do partido, veio acompanhado por Francisco Gomes, deputado eleito pelo círculo da Madeira à Assembleia da República e por José Branco, vice-presidente da comissão política regional.

No final da audiência, Castro disse que o partido aceita o resultado eleitoral e que “esperam que seja uma legislatura profícua e duradoura. Os madeirenses escolheram, está escolhido”.No entanto, deixou um alerta para a situação judicial que implica o presidente do PSD-M, e disse que há que haver “responsabilidade”, apontando à um eventual cenário de mudanças a meio da legislatura, o que não combina com a estabilidade.

O representante da República para a Região, Ireneu Barreto, recebe – ao longo desta manhã e com continuação para o período da tarde – as 6 forças partidárias que terão assento na nova Assembleia Legislativa Regional, conforme vontade dos mais de 142 mil eleitores votantes que, no passado domingo, 23 de março, foram às urnas para eleger a composição do parlamento madeirense.