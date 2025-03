Um turista que estava desaparecido desde ontem nas serras de São Vicente conseguiu regressar hoje ao hotel onde está hospedado pelos seus próprios meios.

De acordo com o subintendente da PSP, Fábio Castro, o primeiro alerta foi dado pelo próprio indivíduo através do 112, por volta das 16h00 de ontem. “O cidadão em causa encontrava-se perdido nas serras de São Vicente e, devido às condições de rede na altura, a chamada acabou por ir abaixo”, apontou, explicando que ainda foram feitas várias tentativas de contacto, mas sem sucesso.

Posteriormente, a PSP utilizou tecnologia de localização via satélite para tentar identificar a posição do turista. “Conseguimos apurar que o cidadão se encontrava bem, sem ferimentos, apenas não tinha acesso à rede móvel e estava perdido”, indicou.

As buscas foram iniciadas às 18h00, mobilizando elementos da PSP, dos Bombeiros Voluntários de São Vicente, da Polícia Florestal e da Proteção Civil Regional. Os trabalhos prolongaram-se até às 00h00, mas devido à falta de resposta do turista e às dificuldades do terreno, escorregadio e de difícil acesso, foi decidido suspender as buscas e retomá-las esta manhã.

No entanto, hoje, por volta das 11h00, o turista contactou as autoridades informando que, com a luz do dia, conseguiu encontrar um trilho e regressar ao hotel.

O homem encontra-se bem de saúde e não necessitou de assistência médica.

As operações de busca envolveram 16 elementos, seis viaturas e drones da Proteção Civil.