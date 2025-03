Bom dia!

O SESARAM é acusado de pressionar uma família madeirense a encontrar uma solução para doente que ocupa uma cama hospitalar há cinco meses. Sandra Mendonça, familiar do paciente, garante ao Jornal que não há condições para cuidados em casa. Serviço de Saúde alerta para muitas altas problemáticas. Segurança Social aguarda vaga para internamento especializado.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a BTL. Madeira volta a ser destino preferido. A Região é o local de eleição para as férias deste ano em Portugal. A escolha foi anunciada pelo presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagens no evento que decorre em Lisboa.

Saiba ainda que cirurgia robótica já atua na área da ginecologia e que cancro da mama teve nova falha de medicamentos.

Erasmus valoriza ensino das artes é outro assunto de referência nesta edição que destaca que a polícia investiga cadáver no mar.

Destaque ainda para uma despedida. Luto de três dias na Calheta pela morte de Manuel Leça.

