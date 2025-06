O antigo colaborador do Jornal da Madeira, Manuel da Gama, faleceu aos 89 anos, vítima de doença prolongada.

Manuel da Encarnação Nóbrega da Gama foi, durante vários anos, jornalista do matutino, na secção de Religião e um dos responsáveis pelo suplemento religioso ‘Pedras Vivas, do Jornal da Madeira.

Para além disso, escreveu alguns livros, como ‘Padrões da Fé’ e o Dicionário das Festas, Romarias e Devoções da Madeira: Para Compreender melhor a piedade popular madeirense’. Em conjunto com o bispo emérito D. Teodoro de Faria, escreveu ‘A Harpa de Sião’.

A Diocese do Funchal reagiu ao seu falecimento, com uma mensagem: ‘Rezamos por ele e por toda a sua família. Deus a todos vos conforte com a esperança na Ressurreição. A Diocese agradece a Deus a sua vida e todo o serviço prestado para bem da Igreja. Em paz descanse. Obrigado Sr. Gama’.

De salientar que o seu funeral será realizado na Igreja Matriz do Caniço, no dia 8, pelas 13h30.

O JM endereça as suas condolências à família de Manuel da Gama.